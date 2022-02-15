Kanada Başbakanı Trudeau: Kamyoncuların eylemine karşı acil durum güçlerini kullanacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamyon şoförlerinin Covid-19 tedbirlerine karşı yaptığı eylemi sona erdirmek amacıyla acil durum güçlerini kullanacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Trudeau, "Yol kapatmalar ekonomimize zarar veriyor ve kamu güvenliğini tehlikeye atıyor. Yasadışı ve tehlikeli eylemlerin devam etmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz" dedi.

Trudeau, "Şu ana kadar elinden gelenin en iyisini yapan güvenlik güçlerinin, artık yaptırım gücünü etkili şekilde kullanması gereken durumlar olduğu açık" diye konuştu.

Kamyon şoförlerinin Kanada'nın ABD sınırındaki Windsor, Ontario ve Ottawa kentlerinde yaptığı yol kapatma eylemleri üçüncü haftasına girdi.