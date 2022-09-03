Kamyonla traktör çarpıştı: İYİP'li başkan yardımcısı yaşamını yitirdi, 13 işçi yaralandı

İzmir'de kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü İYİP İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker yaşamını yitirdi, römorkta bulunan 13 işçi yaralandı.

Haber Merkezi

İzmir'de Ödemiş- Beydağ yolunda meydana gelen kazada, İYİP Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in kullandığı ve arka römorkunda 13 işçinin bulunduğu 45 S 5057 plakalı traktör ile aynı yöne giden Y.T. (35) yönetimindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyon çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle Bilal Şeker ve römorktakiler yola fırladı. Kamyon sürücüsü ise yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Bilal Şeker hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi. Hafif yaralandıkları belirlenen 13 işçi ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

Şeker'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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