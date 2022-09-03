Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nden Çanakkale'ye giden Özgür Ercan’ın idaresindeki tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya yaşamını yitirdi. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş kaza sonrası "Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi. (İHA)