'Kamusal Tiyatro Neden Gereklidir?' panel serisinde 3. oturum

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde “Kamusal Tiyatro Neden Gereklidir?” başlığı altında düzenlenen panel serisinin üçüncü oturumu bugün Ruhi Su Salonu’nda yapıldı.

Aynı anda soL TV YouTube kanalından canlı yayınlanan panelin konuşmacıları arasında İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Devran Bengü, inşaat mühendisi Aykurt Nuhoğlu, Moda Sahnesi kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden Tunç Tatoğlu yer aldı. Üçüncü oturumun odaklandığı başlıklar “Tiyatro-Kamusal Mekanlar-Yerel Kültür Politikaları” oldu.

Oturum kamusallık, kamusal alan ve kamusal mekan tanımlarını ve bu kavramların ne ifade ettiği sorusunu Tunç Tatoğlu’nun akademisyen Dr. Devran Bengü’ye yöneltmesiyle başladı. Bengü tüm bu kavramların öncesinde kamusal öznenin var olması gerektiğini vurgulayarak, kamusal öznenin ise toplumdaki sorunları dert edinen ve üzerine düşünen kişi olduğunu belirtti. Kamusal öznenin de politik görüşlerin üretildiği bir kamusal alanda var olabileceğinin altı çizildi.

Yerel yöneticilik de yapmış olan Aykurt Nuhoğlu ise yerel sanat politikalarına değindi. Kadıköy’ün büyük bir ilçe olduğu ve ilçe bazında çok sayıda kültür-sanat oluşumunun ve faaliyetinin olduğunu söyleyen Nuhoğlu, bütün bu faaliyetlerin ve taleplerin konuşulması için ortak alanların açılması gerektiğini belirtti.

Panelde söz alan Kemal Aydoğan ise tiyatroların ticarethane olarak görülmesi sebebiyle birçok algı sorunu yaşadıklarını anlatarak, tiyatro seyircisinin bu tartışmalara katılımının çok önemli olduğunu ve seyircinin tiyatroyu savunmasının kamusal tiyatroyu meşru hale getirdiğinden bahsetti.

Panel, seyirciler ile yapılan soru-cevap bölümüyle sonlandı.

Üçüncü oturumun tamamı NHKM YouTube kanalından yayınlanacak. “Kamusal Tiyatro Neden Gerekli?” panellerinin ilk iki oturumu NHKM YouTube kanalından izlenebilir.