Kamunun en güzel köşelerinin haraç mezat satışına karşı dava

Kamu kurumlarının Türkiye’nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesislerinin bulunduğu yüzlerce dönüm arazi ve binlerce metrekare kapalı alan 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi’ne devredilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 09 Temmuz 2021 tarihli karar ile söz konusu alanlar kamu emekçilerinin kullanımından alınarak buraların özelleştirilmesinin yolu açıldı.

4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Marmaris, Kuşadası, Manavgat, Seferihisar, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

Sendika dava açtı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Özelleştirilecek kamu kurumlarının eğitim ve sosyal tesisler olması iktidarın emekçilere eğitimi ve dinlenmeyi çok gördüğünün de açıkça ilanıdır" dedi. Sendika karara karşı dava açtığını duyurdu.

Açıklamada, "Saray harcamalarından 'itibardan tasarruf olmaz' diyerek tek kuruş kısmayan, aksine bütçeden sürekli ek ödemeler alan, uçak filosuna uçak, araç filosuna yeni araçlar ekleyen ama yangına müdahale için yeterli uçak ve malzemeyi temin etmeyen, aksine her felakette halka IBAN gönderen iktidar bu kez de gözünü elde kalan birkaç kamu tesisine dikmiştir!" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Anayasa'nın 2, 5 ve 128. maddelerine aykırı olduğu belirtilirken, kararın aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi ile de çeliştiği söylendi.

'Özelleştirme uygulamalarına son verin!'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Kamu kurumlarına ait alanların özelleştirme kapsamına alınması ile kamu emekçilerinin sosyal tesislerden yararlanmasını fiilen engellemektedir. Özelleştirilen alanlara kamu emekçilerinin ulaşımı imkânsızlaşacaktır. Özelleştirilerek işletilecek tesislerin işletme maliyetleri yüksek olacağından, kamu emekçileri açısından herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Dolayısıyla kamu emekçilerinin çeşitli şekillerde faydalandığı alanların özelleştirilmesi ile kamu emekçileri sosyal haklarını kullanamayacak duruma gelecektir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararının sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle iptali gerekmektedir. Bu nedenle; konfederasyonumuz KESK kararın iptali için 18 Ağustos 2021 tarihinde Danıştay’da dava açmıştır.

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacak, gelişmelerden kamu emekçilerini ve kamuoyunu haberdar edeceğiz.

İktidara çağrıda bulunuyoruz; 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri öncesine de rastlayan 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını derhal iptal edin, özelleştirme uygulamalarına son verin!"