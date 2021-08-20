Kamunun en güzel köşelerinin haraç mezat satışına karşı dava

Kamu kurumlarının Türkiye’nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesislerinin bulunduğu yüzlerce dönüm arazi ve binlerce metrekare kapalı alan 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi’ne devredilmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan 09 Temmuz 2021 tarihli karar ile söz konusu alanlar kamu emekçilerinin kullanımından alınarak buraların özelleştirilmesinin yolu açıldı.
4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Marmaris, Kuşadası, Manavgat, Seferihisar, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.
Sendika dava açtı
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Özelleştirilecek kamu kurumlarının eğitim ve sosyal tesisler olması iktidarın emekçilere eğitimi ve dinlenmeyi çok gördüğünün de açıkça ilanıdır" dedi. Sendika karara karşı dava açtığını duyurdu.
Açıklamada, "Saray harcamalarından 'itibardan tasarruf olmaz' diyerek tek kuruş kısmayan, aksine bütçeden sürekli ek ödemeler alan, uçak filosuna uçak, araç filosuna yeni araçlar ekleyen ama yangına müdahale için yeterli uçak ve malzemeyi temin etmeyen, aksine her felakette halka IBAN gönderen iktidar bu kez de gözünü elde kalan birkaç kamu tesisine dikmiştir!" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Anayasa'nın 2, 5 ve 128. maddelerine aykırı olduğu belirtilirken, kararın aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi ile de çeliştiği söylendi.
'Özelleştirme uygulamalarına son verin!'
Açıklamanın bir bölümü şöyle: