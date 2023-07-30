Kamuda beş koltuğa sahip olan Hüseyin Keskin'in ortak olduğu iki tane de şirket varmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan ve ülkede havacılık alanında en yetkili kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) başındaki isim Hüseyin Keskin’in aynı anda beş koltukta birden oturduğu ortaya çıktı.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Hüseyin Keskin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Temmuz 2019 DHMİ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Daha sonra DHMİ Vakfı’nın da başına geçerek üçüncü koltuğun sahibi olan Keskin, 25 Temmuz tarihi itibariyle Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanarak dördüncü koltuğuna kavuştu. Keskin’in beşinci koltuğu ise Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nde (ACI Europe). Keskin, burada da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Maaşı bilinmiyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin yönettiği THY’nin yönetim kurulu üyelerine 62 bin TL huzur hakkı ödendiği biliniyor.Keskin de THY yönetim kurulu üyesi olduğu için 62 bin TL huzur hakkı alacak.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ile DHMİ Genel Müdürü unvanına sahip yöneticilere ne kadar ödeme yapıldığı kamuoyundan gizlendiği için Keskin’in DHMİ’den ne kadar maaş ve huzur hakkı aldığı bilinmiyor. Keskin’in DHMİ Vakfı Başkanlığı ile Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden de bir ücret alıp almadığı da açıklanmıyor.

İki şirketin de ortağı

Keskin, bürokrat olmasına rağmen ticarete de devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre Keskin, “Arasta Halı Kuyumculuk Turizm" ile "Keskin Custom Motor” isimli iki şirketin ortağı.

Keskin, DHMİ’yi yönetirken 2021 yılında Erdal Aydın ile birlikte 200 bin TL sermaye ile Keskin Custom Motor Şirketi’ni kurdu. İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan Maslak’ta lüks markaların motosikletlerini, parçalarını ve elektrikli bisikletleri satmaya başladı. Hatta Keskin’in şirketi, DHMİ’nin de bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021’de düzenlediği 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na da katıldı.

Keskin’in şirketi Türkiye Varlık Fonu’na bağlı Turkcell işbirliği ile ürettiği elektrikli bisikletleri bu şurada sergiledi ve pazarladı. Kulislerde Keskin’in bu şuraya katılan ve havacılık alanında faaliyet gösteren iş insanlarına, kendi özel şirketinin ürettiği elektrikli bisikletleri almaya zorladığı konuşuldu.



Keskin, Arasta Halı Kuyumculuk Turizm Şirketi ile de İstanbul’un turizm merkezi olan Sultanahmet’te oyuncak ve hediyelik eşya satan bir mağaza iletiyor. Keskin’in mağazasının bulunduğu binayı satın aldığı da iddialar arasında.