'Kamuda 9 binin üzerinde taşınmaz el değiştirdi'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde özelleştirme kapsamında kamuda el değiştiren taşınmaz sayısını sordu.

Ömer Fethi Gürer, Bakan Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

Özelleştirme kapsamında konut ve taşınmazlar için kamu kurumlarından gelen talepler kamu yaran gözetilerek 4046 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilmesi ile kamuda el değiştiren taşınmaz sayısı kaçtır?

KIT’lere bağlı kiralık olan genel müdürlük hizmet binası sayısı kaçtır?

Kamuda KİT’lerde bağlı kuruluşlarda toplam kira ödenen bina sayısı kaçtır ve en çok kamu tarafından kiralanan taşınmazlarda ilk on il hangisidir?

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Nebati, "1986 yılından bu yana 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamına alınan 9 bin 499 taşınmazın kamu yararı gözetilerek muhtelif kamu kurum ve kuruluşuna devredildiğini" açıkladı.

Kamu tarafından kiralanan taşınmazlarda ilk on ili de sıralayan Bakan Nebati ilk sırada Sivas’ın yer aldığını; Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Yozgat, Konya, Trabzon, Balıkesir ve Giresun’un ise ilk 10 sırada bulunduğunu açıkladı.

'2018 sonrası 10 şeker fabrikası özelleştirildi'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde kamu varlıklarının önemli ölçüde satıldığını, taşınmazların el değiştirdiğini belirtti. Gürer, “Naci Ağbal Bakan iken 2018 yılına kadar 15 yılda özelleştirilen satılan kamu varlıkları ilgili yazılı soruma verdiği yanıtta; 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri özelleştirildiğini. Ayrıca, iki kuruluştaki kamu payları ile bir işletme, bin 230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat da toplam 1 milyar dolar bedelle kamu kurumlarına devredildiğini açıklamıştı. 2018 sonrası 10 şeker fabrikası özelleştirildi. Kamu bina ve arazileri de satıldı. Bu süreç devam ediyor. Kamu arazilerinin de bu bağlamda değerleri katladı. AKP iktidarları kamu varlıklarını eritip tüketti” diye konuştu.