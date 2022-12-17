1 milyar 260 milyonluk taşınmaz satış ihalesi

Bugün (17.12.2022) Resmi Gazetede Özelleştirme İdaresi ile Çeşitli belediye başkanlıklarının 1 milyar 260 milyon liralık kamu taşınmazının satılmasına ilişkin ihale ilanları yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi 10 taşınmazından İstanbul Eyüpsultan’da 500 milyon Büyükçekmece’de yaklaşık 34 milyon, Muğla Bodrum, Geriş, Ortakent ve Gökçebel’de 434 milyon, Muş İlinde 126 milyon, Mersin Tarsus’da 34 milyon lira olmak üzere en az 1 milyar 106 milyon lira gelir bekliyor.

Belediyelerin taşınmaz satışları

Cizre Belediyesi, Şirnak İli Cizre İlçesi Şah Mahallesinde 2 katkı bina ve müştemilatını 55 milyon liraya; Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Yahşihan Mahallesindeki 12,992 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazını 34 milyon 664 bin liraya; Nevşehir Belediye Başkanlığı 21,541 m² büyüklüğündeki 15 taşınmazını 61 milyon 566 bin liraya satışa çıkardı.