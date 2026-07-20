Kamu zararını bile kamuya ödetmişler!

Bir yıldır belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları ile gündeme gelen Antalya’da futbol, siyaset ve bürokrasi bu kez de usulsüz hafriyat protokolü sonucu oluşan kamu zararıyla gündemde.

Antalya Kepez’deki Kızıllı Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen 1 milyon metrekareden büyük orman arazisi, il genelindeki hafriyatın depolama alanı olarak belirlenmişti. Belediye, 29 yıllığına tahsis edilen bu araziyi 2017’de protokolle Antalyaspor Derneği’ne devretti.

Sayıştay, 2018’de protokolün mevzuata aykırı olduğunu ve derneğin belediyeye hiç ödeme yapmadığını tespit ederek kamu zararı oluştuğunu belirledi. Derinleştirilen inceleme ve hazırlanan raporlar kapsamında Sayıştay 6. Dairesi’nde yapılan yargılama sonucu, oluşan 13,5 milyondan fazla kamu zararının Muhittin Böcek, Cansel Tuncer ve Mustafa Gürbüz gibi üst yöneticilerden tahsil edilmesine karar verildi.

Belediyenin sunduğu savunmada ise hafriyat protokolü kapsamında oluşan kamu zararının 12,2 milyonluk kısmının zaman içinde tahsil edildiğine ilişkin belgeler sunuldu. Yargılama, geriye kalan 1 milyon 178 bin TL’lik kamu zararı üzerinden karara bağlandı. Ancak tahsil edildiği öne sürülen kamu zararının 12 milyonluk kısmının, belediyeden derneğe, dernekten de belediyeye aktarıldığı iddia edildi. Böylece kamu zararına yol açan yöneticiler, bu zararı da kamuya ödetmiş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanması amacıyla Kepez Kızıllı Mahallesi’ndeki orman arazisini 3 Ağustos 2017’de Orman İdaresinden devraldı. Mevzuat, tahrip edilmiş orman arazilerinin rehabilitasyonu için belediyelere bu tür alanların tahsis edilmesine olanak sağlıyor.

1 milyon metrekare arazi: Orman belediyeye, belediye derneğe verdi

Orman Genel Müdürlüğü’nün Olur’u ile yapılan bu devir kapsamında Kızıllı’daki 1 milyon 14 bin 574 m2’lik orman arazisi, yıllık 366 bin 289,72 TL bedel ile katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi olarak kullanılmak üzere 2046 yılına kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Bu işlemin ardından yaklaşık bir ay sonra ise belediye orman arazisinin 40 bin m2’lik kısmını, yine aynı amaçla işletilmesi koşuluyla Antalyaspor Derneği’ne tahsis etti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül 2017 tarih, 770 nolu kararı ile söz konusu alanın ilçelerde oluşacak atıkların bertarafı ve geri kazanımı yapılabilecek şekilde işletilmesi için Antalyaspor Derneği’ne devredilmesi gündeme geldi. Meclis kararında, hafriyat alanının 20 Mart 2046 tarihine kadar Antalyaspor Derneğine verilmesi amacıyla imzalanacak protokolde, Genel Sekreter yetkili kılındı.

Kira ile hafriyat gelirinin yüzde 10'u belediyeye ödenecekti

Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında yapılan protokolde, orman arazisinin kira ve bedeli ile her yıl orman idaresinde belirlenecek arazi izin bedellerinin yüzde 10 fazlasıyla dernek tarafından belediyeye ödenmesi maddesi yer aldı. Protokolde ayrıca hafriyat alanında derneğin elde edeceği gelirin yüzde 10’luk kısmının da her yıl Şubat ayı sonuna kadar belediyeye ödenmesi yönünde bir madde eklendi. Derneğin 5 yıl içinde projesine uygun olarak 3. Sınıf Düzenli Depolama ve Geri Kazanım Tesisini tamamlayarak işletmeye açacağı da protokol ile hüküm altına alındı.

Sayıştay denetiminde ortaya çıktı: Dernek hiç ödeme yapmamış

Söz konusu protokolden bir yıl sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde denetim yapan Sayıştay, 2018 yılı denetim raporunda, geri kazanım tesisinin henüz proje hazırlık aşamasında olduğunu tespit etti. Belediye ile dernek arasında imzalanan protokolün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tesisle ilgili herhangi bir gelir tahsilatının yapılmadığını da tespit eden Sayıştay’ın hazırladığı raporda ayrıca 2017 yılı kira bedelinin ödenmediği bulgusuna da yer verildi.

Ödeme yapmayan dernek 2018'de hafriyattan 2,6 milyon toplamış

Belediyenin söz konusu hafriyat sahasını ihalesiz olarak Antalyaspor Derneği'ne vermesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilen Sayıştay raporunda, dernekten kira ödemesi almayan Büyükşehir Belediyesi'nin, 2017 ve 2018 yılları için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne toplam 2 milyon 96 bin 402 TL ödeme yaptığı kaydediliyor. Hafriyat sahasıyla ilgili 1 Mart 2018 tarihinden itibaren belediye tarafından atık taşıma izin belgelerinin düzenlendiği, bu kapsamda Antalyaspor Derneği'nin ise 9 Mart 2018’den itibaren hafriyat kamyonlarından tahsilat yapmaya başladığı, 2018 yılı içerisinde derneğin toplam 2 milyon 666 bin 997 TL ciro elde ettiği de Sayıştay raporunda yer verilen bulgular arasında yer aldı.

Sayıştay: Her türlü yasal ve cezai girişimde bulunulmalı

Mevzuata aykırı olarak düzenlendiği tespit edilen protokolle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamalarını yeterli görmeyen Sayıştay, Antalyaspor Derneği'nden de herhangi bir cevap alınamadığını belirttiği raporunda, “Antalyaspor Kulübü Derneği ile yapılan protokollerle belirlenen ücretlerin tahsili takip edilmeli, her türlü yasal ve cezai girişimde bulunulmalıdır” ifadelerine yer veriliyor.

Derneğin eksikliğini dönemin valisinin imzasıyla aşmışlar

Sayıştay raporunda konuyla ilgili cezai yasal ve girişimde bulunulması önerilen protokolün bir başka tartışmalı yanı da, Antalyaspor Derneği'nin "kamu yararı" kapsamında bir dernek olmaması. İlgili mevzuat gereği bu durumda mülki amirin onayı gerekirken, dernek yönetimi ile dönemin Genel Sekreteri Birol Ekici arasında imzalanan bu protokolü, dönemin Valisi Münir Karaloğlu’nun imzalayarak onayladığı ve bu sorunun da böylece aşıldığı belirtiliyor.

Kriz derinleşti, 2022'de 13 milyonluk kamu zararı tespit edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılında yönetim değişirken, mevzuata aykırı olarak imzalanan protokolün yarattığı hafriyat krizi derinleşerek sürdü.

Sayıştay, konuyla ilgili büyükşehir yöneticileri ve genel sekretere protokol yapma yetkisi veren kararda imzası bulunan meclis üyelerinin de sorgulanmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı hesabı ile ilgili Sayıştay’ın düzenlediği raporda, söz konusu protokolün yargılama konusu edildiği görülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan ancak mevzuata aykırı bulunan hafriyat protokolü kapsamında 13 milyon TL’yi aşan kamu zararının oluştuğunu tespit eden Sayıştay, konuyla ilgili belediye üst yönetiminin savunmasını istedi.

'Kamu zararı belediye yönetiminden tahsil edilsin'

Dosyanın görüşüldüğü Sayıştay 6. Dairesi’nin 15 Mayıs 2025 tarihli kararında, hafriyat protokolü kapsamında oluşan kamu zararının, üst yönetici pozisyonunda bulunan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer (tutuklu), Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz (görevden uzaklaştırıldı), Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı M. İnanç Argun ve ilgili Şube Müdürü Hasan Okudan’a zincirleme olarak ödettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Kamu zararının 12 milyonluk kısmı dernekten tahsil edilmiş

Sayıştay savcısının da aralarında bulunduğu yargılama heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, anılan protokol nedeniyle 13.583.691,72 TL kamu zararına neden olunduğu kaydedildi. Büyükşehir yetkililerinin sunduğu savunmada, söz konusu kamu zararının 12.225.322,54 TL’lik kısmının 2023 ve 2024 yıllarında 4 farklı işlemde belediye tarafından tahsil edildiğinin anlaşıldığı vurgulanan Sayıştay 6. Dairesi’nin kararında, geriye kalan 1.178.242,16 TL’lik kısmının yasal faiziyle birlikte ilgili yöneticilerden tahsil edilmesi istendi. Kararda ayrıca Sayıştay Temyiz Kurulu’nda temyiz yolunun açık olduğu da belirtildi.

'Belediye derneğe, dernek belediyeye verdi' iddiası

2018’de Sayıştay raporuna yansıyan, ardından kamu zararına yol açıldığı belirtilen ilgili protokolle ilgili yapılan yargılama sürecinde 13,5 milyon TL’yi aşan kamu zararının bir kısmının ilgili dernekten tahsil edildiği yönündeki belgeler Sayıştay’a sunulmuştu. Ancak iddiaya göre söz konusu ödemelerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyaspor Derneği'ne yapıldığı, daha sonra da dernek tarafından belediyeye ödendiği öne sürüldü. Kalan 1 milyon 178 bin TL’lik kamu zararının ise 11 Haziran 2025 tarih, 89 sayılı Sayıştay’ın ek ilamının ardından yaklaşık 6 ay sonra 25 Aralık 2025 tarihinde faiziyle birlikte Antalyaspor Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ödendiği belirtiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden Antalyaspor'a 7 ayda 52 milyon

Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hafriyat soruşturmasının dışında Sayıştay tarafından 2018 yılından bu yana yürütülen inceleme ve yargılama sürecinde tespit edilen kamu zararının birkaç katı tutarın, yine büyükşehir yönetimi tarafından Meclis kararı ile Antalyaspor’a aktarılması dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı devam oturumunda, Antalyaspor’a 20 milyon TL’lik destek yardımı sağlanması yönünde karar alındı. 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılan devam oturumda alınan bu karar ile Büyükşehir Belediyesinin Antalyaspor’a 2026 yılı içinde sağladığı maddi destek toplam 52 milyona ulaştı.

Başkan vekili Büşra Özdemir: Taraftara kayıtsız kalmadık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kanunun verdiği izinler sınırında Antalyaspor’a destekleri sürdürdüklerini belirterek, “Antalyaspor’a bu yıl içinde 32 milyonluk bir destekte bulunmuştuk. 20 milyon TL daha bu mecliste karara bağlanacak. Bu desteği 52 milyona çıkarmış olacağız. Büyük Antalyaspor taraftarlarının çağrısına da kayıtsız kalmayarak, şehrimizin takımına desteği sürdürüyoruz” dedi.

Hafriyat, futbol ve siyaset yargının radarına da girdi

Antalyaspor Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki hafriyat protokolü, kent gündeminde yıllardır tartışma konusuydu. Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 5 Temmuz 2025 tarihinde başlayan yolsuzluk operasyonları ve soruşturmaların ardından hazırlanan konu yargının da radarına girdi. Siyaset, spor ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin bir kez daha gündeme geldiği hafriyat soruşturmalarında ifade veren isimler arasında, Sayıştay kararında da adı geçen Mustafa Gürbüz de var. Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, belediyeye yönelik operasyonların ardından gözaltına alınarak tutuklanmış, daha sonra da görevinden uzaklaştırılmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak 3 Ekim 2025’de tahliye edilen Gürbüz’ün özellikle hafriyat konusunda Savcılığa verdiği bilgilerin detayları, soruşturmanın farklı adreslere uzanması konusunda değerlendirilecek işaretler olarak değerlendirilmişti.

Hafriyat rantı iddialarına Gökhan Böcek'in de adı karıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaların ardından hazırlanan Savcılık iddianamesinde, bir dönem Muhittin Böcek’in yakınındaki isimlerden biri olan eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Saruhan’ın, hafriyat konusundaki beyanlarına da yer verilmişti.

Saruhan, Mustafa Gürbüz’ün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesindeki hafriyat biriminden bizzat sorumlu olduğunu belirterek, “Gökhan Böcek, çevrede hafriyat konusundaki işleri takip ettiğini devamlı söylerdi. Gökhan Böcek ile Mustafa Gürbüz çok samimilerdir. Hafriyat gelirleri normal şartlarda Antalyaspor tarafından yönetilir bu gelirler genelde hafriyat işi yapan müteahhitlerden temin edilir. Paraların yattığı Antalyaspor derneğinin başkanı, hatırladığım kadarıyla A.Ç.’dir. Bu arada A.Ç., Böcek ailesinin avukatıdır. Derneğe yatan veya yatırtılmayan paraların takibini Gökhan Böcek yapar. Gökhan Böcek’in bu hafriyat gelirlerinden menfaat temin ettiğini duydum. Bu menfaatten babası Muhittin Böcek’in bilgisinin olmama ihtimali yoktur” iddialarını dile getirmiş, hafriyat işinde çok ciddi usulsüzlüklerin olduğunu basından ve Antalyaspor camiasından duyduğunu öne sürmüştü.

Hafriyatla yol açılan kamu zararı 3 milyarı bulabilir

Savcılığın başlattığı soruşturmada, temeli 2017 yılına dayanan hafriyat konusunda, Sayıştay’ın yaptığı tespitler dışında toplamda 200 milyon TL’ye yakın kamu zararının oluştuğu öne sürülmüştü. Ancak bu konudaki incelemenin derinleştirilmesi durumunda, oluşan kamu zararının 1 ila 3 milyar TL arasında öngörüldüğü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın satır aralarında yer almıştı.

Protokolün mimarı Türel: Verdiğime pişman oldum

Hafriyat gelirlerinin Antalyaspor’a bırakılmasıyla ilgili protokolün imzalandığı dönemde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir açıklamasında, özetle, “Hafriyat gelirlerin Antalyaspor’a verdim. Verdiğime, vereceğime pişman ettiler. Konuyu adliye koridorlarında üzüntüyle takip ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Futbol ve siyasetin hafriyat düğümü nasıl çözülecek?

Futbolun gölgesinde, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının iç içe geçtiği hafriyat düğümünün nasıl çözüleceği, son dönemde kent kamuoyunu meşgul eden soruların başında geliyor. Bu soruların yanıtları, konuyla ilgili yargılamaların sonucunda belli olacak.

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