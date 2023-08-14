Kamu mühendisleri sendika kuruyor

"Kamu Mühendisleri Platformu" aracılığıyla birlikte mücadele yürüten kamu mühendisleri ve teknik hizmet personeli, haklarını aramak ve temsil edilmek adına sendika kurma kararı aldı.

Temel hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için adil ve sağlıklı bir ortam talep eden kamu mühendisleri ve teknik hizmet personeli, maaş zamları ve mesleki gelişim gibi konularda yaşanan yetersizliklerin ve geçiştirici yaklaşımların, çalışanların geleceği ve motivasyonunu ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Kamu Mühendisleri "Yıllardır süren emeğimizin ve çabalarımızın karşılığını almak için sendika kurma kararı aldık. Artık yetkililerin göz ardı etmesine izin vermeyeceğiz. Sesimizi duyurmak ve haklarımızı savunmak için bir aradayız. Toplu Sözleşme görüşmeleri sonunda sendika kurma sürecinin, bu süreci bekleyen arkadaşlarımızın da katılımıyla hızlanacağını düşünüyoruz" diyerek tüm meslektaşlarını dayanışmaya çağırdı.