Kamu kurumunun güvenliğini SADAT alacak: 4,5 milyon TL'lik ihale

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" sözleriyle gündeme gelen SADAT’ın kurucuları ve ortakları arasında yer alan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek’in kamuya ait olan Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (Türkşeker) özel güvenlik işini aldığı açığa çıktı.

4,5 milyon TL tutarında ihale

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 11 Nisan’da “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 4 milyon 504 bin TL teklif veren Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. aldı.

İhale kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 6 ay boyunca korunacak alanlar şöyle sıralandı:

“Ankara Şeker Fabrikası, Makine Fabrikası, Şeker Enstitüsü ve Tohum Fabrikası, hizmet binaları, lojmanlar, ambarlar, sosyal tesisler, müştemilatı, meydan sahası ile Ankara ili hudutlarında bulunan idaremizce kiralanmış şeker depoları ve genel müdürlük binası.”

Kamu kurumlarından 105 güvenlik ihalesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin sahipleri aynı zamanda SADAT’ın da ortakları ve kurucuları olan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek.

Tek ile Efe’nin sahibi olduğu şirketlerinden biri olan Ekol Grup Güvenlik Şirketi, 2012 ile 2022 yılları arasından kamu kurumlarında tam 86 özel güvenlik ihalesi aldı. Bu 86 ihalenin toplam bedeli ise 453 milyon 258 bin TL’yi buluyor.

Yine bu ikilinin sahibi olduğu bir diğer özel güvenlik şirketi olan Ekol Grup Koruma Şirketi de kamudan 90 milyon TL değerinde 19 ayrı ihale aldı. Efe ile Tek’in özel güvenlik şirketleri; üniversiteler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, adliyeler ve AKP’li belediyeler gibi birçok kamu kurumundan milyonlarca liralık özel güvenlik ihalesi aldı.

İkili sadece bu iki ayrı özel güvenlik şirketiyle kamudan 105 ayrı ihale aldı. Bu 105 ihaleyle kamunun kasasından şirketlere ödenen para da 543 milyon TL’yi aşıyor.