Kamu kurumu olan PTT'den AKP paylaşımı

Kamu kurumu olan PTT'nin sosyal medya hesabından AKP Trabzon mitingi ve AKP Milletvekili Adayı Karaismailoğlu'nun seçim çalışması paylaşıldı.

AKP'nin Trabzon 1. sıradan milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün gerçekleşen Trabzon'daki seçim mitinginin canlı yayını PTT'nin kurumsal sosyal medya hesabından paylaşıldı. PTT bugün de Karaismailoğlu'nun Trabzon Ganita’daki seçim çalışmasını paylaştı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, şu ifadeleri kullandı:

"PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz? AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak."