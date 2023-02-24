Kamu kurumlarınca toplanan yardım TIR'larına gerici derneğin pankartının asılmasına suç duyurusu

Eğitim Sen Van Şubesi, kamu kurumlarınca toplanan yardım TIR’larına AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yetimlere İnfak Et Derneği pankartının asılması üzerine İpekyolu Belediyesi ve kaymakamlığı personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.



Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte İpekyolu Belediyesi, ilçe kaymakamlığı ile birlikte internet sitesi üzerinden, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar tarafından getirilen ihtiyaç malzemelerin, İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü koordinesinde Van Atatürk Lisesi Saran Spor Salonu’nda toplanarak deprem bölgesine gönderileceği duyurusu yapıldı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duyuru üzerine hem ilçe hem de kent genelinden gelen yardımlar, 7 TIR olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır edildi. Ancak yardım TIR’larının önüne İpekyolu Belediyesi’nin yanı sıra, AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve bir grup tarafından 2015’te Van merkezli kurulan “Yetimlere İnfak Et Derneği”nin logosunun bulunduğu pankart asıldı.



Pankartın asılmasının ardından bir açıklama yapan dernek üyeleri, TIR’ların deprem bölgesine gideceğini belirtti.

Yurttaşlar tarafından toplana yardım TIR’larının önüne derneğin pankartının asılmasına sosyal medya hesaplarından “Halkın topladığı yardımların üzerine ancak adınızı yazarsınız”, “Van halkının büyük bir fedakarlıkla kamu kurumlarının yönlendirmesiyle topladığı yardımları, İpekyolu Belediyesi logosuyla bu tarikat ve dernekler üzerinden bölgeye gönderen herkes suç işliyor” tepkileri yükseldi.

Suç duyurusu

Konuya dair Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sendikanın suç duyurusu dilekçesinde, “Kamu kurumu olan İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu Kaymakamlığı'nın, kamuoyundan gizli olarak yürüttüğü bu yasa dışı ortaklaşma ile toplumun kamu kurumlarına duyduğu güven zedelenmiştir. Halkın özverisiyle toplanan bu yardımların hal tavır ve hareketlerinden Anayasal bir ilke olan laiklik ilkesine karşı olduğu açıkça anlaşılan bir dernekle yapılan bu işbirliği, kamuoyunda ciddi kaygıların oluşmasına neden olmuştur. Öte taraftan kamuoyu yaptığı yardımların hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı dernek ve dernek yöneticileri tarafından depremzedelere ulaştırılıp ulaştırılmadığı, depremzedeler arasında yardım dağıtılırken din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapılmış olabileceğine dair de derin kaygı duymuştur” ifadelerine yer verildi.



Sendika, bu durumun yaşanmasında görev alan İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu Kaymakamlığı personelleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan soruşturma açılmasını talep etti.