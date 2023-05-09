Kamu işçilerinin zam oranı bugün açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçileri için toplu iş sözleşmelerine ilişkin Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile geçtiğimiz gün bir araya gelmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranının bugün açıklanacağını duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00’de Erdoğan’ın da yer alacağı bir görüşme planlanıyor.

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.

İşçilerin beklentisi 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.