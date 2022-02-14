‘Kamu hastanelerine erişim kısıtlı, PCR test bedeli 275 TL’yi buluyor’

Antalya’da soL’un ulaştığı bir yurttaş, kentin kamu hastanesi erişiminin oldukça kısıtlı olduğunu, vatandaşların da özel hastanelere bağımlı kılındığını söyleyerek, “PCR testlerinin bedeli özel hastanelerde 275 TL’yi buluyor” dedi.

Yurttaşlar Antalya’da sağlıkta özelleştirmelerin geldiği boyutu soL’a anlattı. Yaşadıklarını anlatan bir yurttaş, Türkiye’nin en büyük illerinden birisi olan Antalya’da bulunan 3 devlet ve 1 üniversite hastanesinin yetersiz olduğunu söyledi.

Özel hastanelerin çok ciddi miktarlarda para talep ettiğini anlatan yurttaş, “Benzer durum enerji sektöründeki özelleştirmenin sonucu ve buna eşlik eden elektrik faturalarının aşırı artışı da bize ‘hemen devletleştirme’ talebinin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor ” diye konuştu.

Yaşanan bir olayı soL ile paylaşan yurttaş şunları ifade etti:

'PCR testi 275 TL'yi buluyor'

“'PCR testi bedeli 275 TL. Test sonucunuz pozitif çıkarsa ek olarak 100 TL daha alırız bakanlığa bildirmek için.' Bu cümle, Antalya Medstar Topçular Hastanesinde COVID-19 şüphesiyle test yaptırmak isteyen 8 yaşındaki çocuğun ailesine söyleniyor. Ardından test sonucu da pozitif çıkıyor. Hastaneden Bakanlığa bildirmek üzere yeniden test alacağız deniyor. Bunun üzerine hasta aile hekimine başvuruyor. Aile hekimi, test sonucu pozitif ise tekrar test yaptırmaya gerek olmadığının altını çizerek hastanenin test sonucunu sisteme girmek zorunda olduğunu söylüyor. Bunun üzerine de hastaneye tekrar gidiyorlar ve duruma itiraz ediyorlar. Bunun sonucunda hastane, pozitif sonucu sisteme giriyor.".

Yurttaş şöyle devam ediyor:

'Kandırılmamak için beklemek tercih edilebiliyor'

“Aynı zamanda çocuğun babasında hastalık belirtisi olduğu için Atatürk Devlet Hastanesine gidiyor. Kendi testini orada yaptırıyor. Sonuç pozitif çıkıyor. Baba ile konuştuğumuzda, biraz beklediğini ama en azından para verip kandırılmadığını ifade ediyor. Tabii, iyileştikten sonra hastaneyi şikayet edeceklerini de belirtiyor”.

Bu konuyu aile hekimi dışında, yine Antalya’da özel hastanede çalışan bir hekime sorduklarını söyleyen yurttaş, onların hastanesinde şüphelendikleri hastaya ücretsiz olarak PCR testi yaptıklarını, kendi isteği ile test yaptırmak isteyen kişilerden, devletin belirlemiş olduğu 170 TL bedel aldıklarını öğrendiğini aktardı.

Evlere PCR testi için giden bir şirket temsilcisiyle görüştüğünü de ifade eden yurttaş şunları söyledi:

“Adrese hemşire gönderdiklerini, bunun karşılığında 250 TL kadar bir ücret aldıklarını belirttiler. Test bilgisini hemen bakanlığa bildirdiklerini, test sonucunda bizden önce Bakanlığın hastaya telefonla ulaştığı, test bilgisinin sisteme girilmesinin zorunlu olduğunu söylediler”.

Yaşananın nedeninin özelleştirme olduğunu belirten yurttaş, devletleştirme talebinin hızlıca yükseltilmesi gerektiği görüşünü aktardı.