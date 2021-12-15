'Hayati ameliyatlar yapılamıyor, hastalar özel hastanelere yönlendiriliyor'

CHP PM üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, tıbbi cihaz ve medikal firmalarının sorunlarını Meclis gündemine getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'te bir soru önergesi veren Yüceer, “Yaşanan kriz nedeniyle, kalp, beyin, ortopedi, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan branşlarda ameliyat olmayı bekleyen hastalar, özel hastanelere yönlendirilirken maddi gücü olmayan yurttaşın çaresiz bekleyişi sürmektedir” dedi.

'Bazı üniversite ve fakülte hastanelerindeki sorun sürüyor'

Kamu hastanelerine tıbbi malzeme satışlarının durmasıyla başlayan krizin henüz aşılamadığının altını çizen Dr. Yüceer şöyle konuştu:

“Medikal ve tıbbi cihaz üreticilerinin iki yılı bulan tahsilatlarını alamadıkları gerekçesiyle kamu hastanelerine tıbbi malzeme satışlarını durdurmasıyla başlayan kriz, henüz aşılamamıştır. Hastanelerdeki yaşanan medikal ve tıbbi cihaz sorununun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çözüm için sektör temsilcileriyle bir araya gelmiş, 25 Aralık’a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etmişti. Firmalar, taahhüt üzerine kamu hastanelerine yeniden malzeme vermeye başlamıştır. Ancak bazı üniversite ve tıp fakültesi hastanelerinde sorunun henüz çözülemediği belirtilmektedir”.

'Hastalar özel hastanelere yönlendiriliyor, maddi gücü olmayanlar çaresiz'

Tıbbi cihaz ve medikal sektörünün yaşadığı kriz nedeniyle hayati önem taşıyan bazı ameliyatların yapılamadığını, bunun bir halk sağlığı sorunu haline gelmeye başladığını ifade eden Dr. Yüceer, "Kriz nedeniyle, kalp, beyin, ortopedi, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan branşlarda ameliyat olmayı bekleyen hastalar, özel hastanelere yönlendirilirken maddi gücü olmayan yurttaşın çaresiz bekleyişi sürmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Yüceer önergesinde Bakan Koca’ya şu soruları sordu: