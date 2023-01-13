Kamu emekçisi ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kamu emekçileri dün açlık sınırındaki zam kararına karşı ülkenin dört bir yanında greve çıkmıştı.
Haber Merkezi
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Kamu emekçisine ve emekliye yüzde 30 zam Resmi Gazete'de
Kamu emekçisi ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
Kamu emekçisi ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kamu emekçileri dün açlık sınırındaki zam kararına karşı ülkenin dört bir yanında greve çıkmıştı.