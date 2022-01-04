Kamu emekçilerinin yüzde 59’unun hane geliri yoksulluk sınırının altında

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında "Kamu Emekçilerinin Yoksullaşması Araştırma Raporunu" kamuoyu ile paylaştı.

Basın açıklamasında, araştırma raporunun 18 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında elektronik anket yöntemi ile 3 bin 225 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Araştırma ile kamu emekçilerin ortalama aylık gelirlerinin, bakım yüklerinin, eğitim harcamalarının, kira ve barınma giderlerinin, sağlık harcamalarının, fatura yüklerinin, geçinme amacıyla ek iş yapma durumlarının, otomobil sahibi olma durumlarının, tatile gitme imkanlarının, sinema/tiyatro vb. etkinliklere katılım durumlarının araştırıldığı belirtildi.

Ayrıca mevcut durumda kamu emekçilerinin yoksullaşma durumlarını tespit edebilmek amacıyla; geçinmek için ailelerinden destek alıp almadıklarının, son yıllarda satın aldıkları ürünlerin kalitesinde düşüş yaşanıp yaşanmadığının, ekonomik nedenlerle evde yapılan veya köyden getirilen ürünlere yönelme olup olmadığının da araştırıldığı aktarıldı.

KESK'in yayınlandığı raporda öne çıkan sonuçlar şöyle: