Kamu emekçilerinin yüzde 59’unun hane geliri yoksulluk sınırının altında

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında "Kamu Emekçilerinin Yoksullaşması Araştırma Raporunu" kamuoyu ile paylaştı.
Basın açıklamasında, araştırma raporunun 18 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında elektronik anket yöntemi ile 3 bin 225 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Araştırma ile kamu emekçilerin ortalama aylık gelirlerinin, bakım yüklerinin, eğitim harcamalarının, kira ve barınma giderlerinin, sağlık harcamalarının, fatura yüklerinin, geçinme amacıyla ek iş yapma durumlarının, otomobil sahibi olma durumlarının, tatile gitme imkanlarının, sinema/tiyatro vb. etkinliklere katılım durumlarının araştırıldığı belirtildi.
Ayrıca mevcut durumda kamu emekçilerinin yoksullaşma durumlarını tespit edebilmek amacıyla; geçinmek için ailelerinden destek alıp almadıklarının, son yıllarda satın aldıkları ürünlerin kalitesinde düşüş yaşanıp yaşanmadığının, ekonomik nedenlerle evde yapılan veya köyden getirilen ürünlere yönelme olup olmadığının da araştırıldığı aktarıldı.
KESK'in yayınlandığı raporda öne çıkan sonuçlar şöyle:
- Araştırmamıza katılan kamu emekçilerinin aylık ortalama ücreti 6.614 TL (629 Dolar) olarak ifade edilmiştir. Bu ücrete ek ödemeler, döner sermaye, ek ders ve benzeri ödemelerde dahildir.
- Kadın ve erkekler arasında ücret eşitsizliği birçok iş kolunda mevcut olup erkekler kadınlardan ortalama 419 TL daha fazla ücret almaktadır.
- Kamu emekçilerinin yüzde 59’unun hane geliri yoksulluk sınırının altındadır.
- Kamu emekçilerinin yüzde 83’ü 10 yıl içerisinde ödemek durumunda olduğu bir borca sahip olduğunu ifade etmiştir.
- Kamu emekçilerinin yüzde 22’si geçinmek amacıyla ek iş yaptığını ifade etmektedir.
- Kamu emekçilerinin yüzde 34’ü geçinmek için yakınlarından maddi destek aldığını ifade etmiştir. Bu oran bekar kamu emekçilerinde yüzde 40’a, lise veya altı düzeyindeki kamu emekçilerinde ise yüzde 47’ye yükselmektedir. 40 yaş altı kamu emekçilerinde ise yüzde 38 oranında yakınlardan maddi destek alınarak geçim sağlanmaktadır.
- Kamu emekçilerinin yüzde 94’ü satın alma gücü düştüğü için kaliteli ürün alamadığını ifade etmiştir.
- Kamu emekçilerinin yüzde 67’si 12 ay içinde sinema-tiyatro ve benzeri bir etkinliğe gitmediğini ifade etmiştir.
- Kamu emekçilerinin yüzde 98,4’ü, kamu çalışanlarının son 10 yılda yoksullaştığını düşünmektedir.