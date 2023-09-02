Kamu emekçilerinden Hakem Kurulu’nun onayladığı zamlara tepki

Ankara Ulus’ta bulunan Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri, “Toplu Sözleşme Orta Oyununda Perde Kapandı” pankartı arkasında “Açlık-Yoksulluk Kader Değildir”, “Ücretli Köle Olmayacağız”, “Güvenceli İş İnsanca Yaşam İstiyoruz”, “Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarak Hakem Kurulu’nun onayladığı zamlara tepki gösterdiler.
Eyleme, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, MYK üyeleri Özgür Aras, Şükrü Balun, Hasan Kütük, Ahmet Kürtül, Mücahit Dede, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Büro-İş Genel Mali Sekreteri Binali Keskin, bağlı sendikaların MYK üyeleri, şube başkanları, üyelerimiz ve Kamu Konfederasyonları Platformu yöneticileri ve üyeleri katıldılar.
Yapılan açıklamada şunlar söylendi:
"Kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik diyenlere ve masada oturanlara sözümüz var:
- Kamu görevlilerinin toplu pazarlığı baştan aşağı anti-demokratik şekilde yürütülmektedir. İşin ilginç yanı hükümet de yandaş konfederasyon da gerçek bir toplu sözleşme yapmış gibi günlerdir kamu emekçilerini oyalamıştır.
- Kamu emekçilerinin ve emeklilerin gerçek anlamdaki bir toplu pazarlık ve sözleşme yapabilmelerinin yolu grevin merkezinde olduğu bir mücadele sürecinden geçmektedir. Grev yoluna başvurma yetkisinin olmadığı bir sözleşme gerçekçi değildir.
- Grev kararı olmayan toplu sözleşme masasını ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun anti demokratik yapısını kabul etmiyoruz.
- Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmemiştir.
- Kamu emekçisinin ve emeklisinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, dar gelirlinin mutfağında yangın var!
- Hükümet, 2024-2025 yılları için dayattığı oranlarla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır.
- Teklifiniz yoksulluk zammınız ise sefalettir.
- Bu karanlık tablo ve sefalet koşullarında yaşamamak için kamu emekçilerini ve emeklilerinin hak mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.
- Tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz sizlere kimse altın tepside bir hayat sunmadı ve sunmayacak!
- Emeğimiz ve geleceğimiz için omuz omuza mücadele etmek amacıyla masada oturan tüm konfederasyonların üyelerini istifa etmeye ve saflarımıza çağırıyoruz."