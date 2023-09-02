Kamu emekçilerinden Hakem Kurulu’nun onayladığı zamlara tepki

Birleşik Kamu-İş’in içerisinde yer aldığı Kamu Konfederasyonları Platformu, kamu emekçilerinin 2024/2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme zamlarını protesto etti.

Haber Merkezi

Ankara Ulus’ta bulunan Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri, “Toplu Sözleşme Orta Oyununda Perde Kapandı” pankartı arkasında “Açlık-Yoksulluk Kader Değildir”, “Ücretli Köle Olmayacağız”, “Güvenceli İş İnsanca Yaşam İstiyoruz”, “Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarak Hakem Kurulu’nun onayladığı zamlara tepki gösterdiler.

Eyleme, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, MYK üyeleri Özgür Aras, Şükrü Balun, Hasan Kütük, Ahmet Kürtül, Mücahit Dede,  Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Büro-İş Genel Mali Sekreteri Binali Keskin, bağlı sendikaların MYK üyeleri, şube başkanları, üyelerimiz ve Kamu Konfederasyonları Platformu yöneticileri ve üyeleri katıldılar.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik diyenlere ve masada oturanlara sözümüz var:

  • Kamu görevlilerinin toplu pazarlığı baştan aşağı anti-demokratik şekilde yürütülmektedir. İşin ilginç yanı hükümet de yandaş konfederasyon da gerçek bir toplu sözleşme yapmış gibi günlerdir kamu emekçilerini oyalamıştır.
  • Kamu emekçilerinin ve emeklilerin gerçek anlamdaki bir toplu pazarlık ve sözleşme yapabilmelerinin yolu grevin merkezinde olduğu bir mücadele sürecinden geçmektedir. Grev yoluna başvurma yetkisinin olmadığı bir sözleşme gerçekçi değildir.
  • Grev kararı olmayan toplu sözleşme masasını ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun anti demokratik yapısını kabul etmiyoruz.
  • Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmemiştir.
  • Kamu emekçisinin ve emeklisinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, dar gelirlinin mutfağında yangın var!
  • Hükümet, 2024-2025 yılları için dayattığı oranlarla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır.
  • Teklifiniz yoksulluk zammınız ise sefalettir.
  • Bu karanlık tablo ve sefalet koşullarında yaşamamak için kamu emekçilerini ve emeklilerinin hak mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.
  • Tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz sizlere kimse altın tepside bir hayat sunmadı ve sunmayacak!
  • Emeğimiz ve geleceğimiz için omuz omuza mücadele etmek amacıyla masada oturan tüm konfederasyonların üyelerini istifa etmeye ve saflarımıza çağırıyoruz."

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