Kamu emekçilerinden Hakem Kurulu’nun onayladığı zamlara tepki

Ankara Ulus’ta bulunan Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri, “Toplu Sözleşme Orta Oyununda Perde Kapandı” pankartı arkasında “Açlık-Yoksulluk Kader Değildir”, “Ücretli Köle Olmayacağız”, “Güvenceli İş İnsanca Yaşam İstiyoruz”, “Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarak Hakem Kurulu’nun onayladığı zamlara tepki gösterdiler.

Eyleme, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, MYK üyeleri Özgür Aras, Şükrü Balun, Hasan Kütük, Ahmet Kürtül, Mücahit Dede, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Büro-İş Genel Mali Sekreteri Binali Keskin, bağlı sendikaların MYK üyeleri, şube başkanları, üyelerimiz ve Kamu Konfederasyonları Platformu yöneticileri ve üyeleri katıldılar.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik diyenlere ve masada oturanlara sözümüz var: