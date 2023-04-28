Kamu emekçilerinden Bakan Bilgin'e tepki: 'Artık suç işlemeyi bırakın'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı televizyon programındaki "Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var" sözleri kamu emekçilerinin tepkisine yol açtı.

Birleşik Kamu-İş'e bağlı Büro-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Yurttaşlara hizmet verirken kullandığımız siyah, mavi, kırmızı kalemlerimiz var bizim, başka da kalem yok bizde" denildi.

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Biz gerçekleri açıklamaktan yorulduk, hükümet yetkilileri bizlerle dalga geçmekten yorulmadı. Sayın Bakanın kamuoyunun gözünün önünde bu yaptıklarına akıl sır erdiremiyoruz" denildi.

"Sayın Bakan Bilgin'in memurdan haberi yok mu?" başlıklı açıklamada "1 değil 2 değil bu kaçıncı sayın Bakan? Kamu çalışanları arasında yaptığınız ayrımdan, iş barışını bozacak açıklamalarınızdan bir an önce vazgeçin" çağrısında bulunuldu.

'Başka kalemler var da ödemiyorsanız suç işliyorsunuz'

Bakan Bilgin'e "Biz size kamu çalışanlarının çalışma şartlarını tekrar tekrar hatırlatalım ki siz de artık suç işlemeyi bırakın" diye seslenen sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir seçim vaadi olarak öne aldığınız büyükşehir yardımının neden gerekli olduğunu biliyor musunuz?

Ortalama 11.500 tl maaş alan memur, yine ortalama 10.000 tl kira ödemek zorunda.

Açıklamalarınızda çeşitli kalemler diye bahsettiğiniz şeyi size hatırlatalım:

Giyim Yardımı: Yıllık 50 TL,

Çocuk Yardımı: Aylık 216 TL

Ödemeniz gereken başka kalemler var da ödemiyorsanız eğer, suç işliyorsunuz."

'Ne işçi geçinebiliyor ne memur'

Ülkede ne işçilerin ne de memurların geçinebildiği ifade edilen açıklamanın devamında Bilgin'e gerçeklerin üstünü örtme çabasından vazgeçmesi çağrısı yapılarak şöyle denildi:

"Kredi ve borçlarla yaşamını idame ettirmeye çalışan memurun sizin ‘jestinize’ ihtiyacı yok.

Biz memur geçinemiyor dedikçe, siz işçi ve memur kıyası yapıyorsunuz!

Biz kiralarımızı ödeyemiyoruz dedikçe, siz 'farklı ödeme kalemleri var' diyerek gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan açıklamalar yapıyorsunuz.

Ülkeyi asgari ücretliler cennetine çevirdiniz, bunun neresi ile övünüyorsunuz?



Ne işçi geçinebiliyor bu ülkede, ne memur. Gerçeklerin üzerini örtmek için boşuna çaba harcamayın.

Bu ülkede yaşanılabilir bir ücreti, işçi de hakkediyor memur da! Gücümüz birliğimizden geliyor bizim. O kadar kolay değil aramıza nifak tohumları serpmeniz.

Her konuşmanız bir gaf, her konuşmanız bir soruna sebep oluyor. Asgari ücrete zam yaparsak patronlar ne olacakmış?

Asgari ücretliyi, memurunuzu, işçinizi kurtardınız da düşünme sırası şimdi patronlarınıza mı geldi ?

Sayın Bakan, daha önce kamuda en düşük memur maaşı 20 bin demiştiniz, sizden sonra da Sn. Cumhurbaşkanı 25 bin diye artırmıştı.

Sizin bu açıklamanızdan sonra 31.03.2023 tarihinde Bakanlığınızın önüne geldik, açıklamamızı yaptık. Üzerinden bir ay geçmedi şimdi de memurların çeşitli kalemleri var, diye açıklamanız.

Yurttaşlara hizmet verirken kullandığımız siyah, mavi, kırmızı kalemlerimiz var bizim, başka da kalem yok bizde!"