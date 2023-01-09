Kamu emekçileri ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30 zam teklifi komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifle, kamu emekçisi ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacak, en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılacak, patronlara asgari ücret desteği 100 liradan 400 liraya yükseltilecek.

Ayrıca koronavirüs pandemisi nedeniyle kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) sigortalıların hizmetleri tam durumuna getirilecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de organize edilememişti. Bu organizasyon için o dönem bazı kurumlara vergi muafiyeti sağlanmıştı. Bu muafiyetin 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sağlanması öngörüldü.

Komisyonda verilen önerge ile teklife madde eklendi.

Teklifin yarın TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve burada kabul edilmesinin ardından kamu emekçisi maaşlarının yattığı ayın 15’inci gününden önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

'Dul aylığı 4 bin 125 lira'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dul ve yetim aylıklarının da 5 bin 500 lira olup olmayacağı konusuna açıklık getirerek, şunları söyledi:

“10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi vefat ettiği taktirde hak sahipleri var. Hak sahipliklerine göre maaşın yüzde 100’ü dağıtılabiliyor. Veya minimum yüzde 75’i dağıtılabiliyor. Eğer sadece eş varsa eş 7 bin 500 lira alabiliyor. Çocuklar varsa çocuklar bunun yüzde 25’lik kısmını alabiliyor. O zaman eş yüzde 50’sini alıyor, çocuklar yüzde 25’ini alıyor. Yüzde 75’i gene gitmiş oluyor. Ana ve baba varsa anaya yüzde 12,5 ve babaya da yüzde 12,5 olmak üzere yüzde 100’e tamamlanmış oluyor. Bugünkü var olan bir kural değil, yıllardır var olan bir kural. Şimdi eğer kişi en düşük emekli maaşı alırken vefat ettiği taktirde bunun yüzde 75’ini alacak. Varsa çocukları varsa, bu değişmeyecek zaten bu iş. Tek eş varsa 4 bin 125 lira en düşük emekli aylığını alacak. Diyelim ki ana ve baba var. Bu 5 bin 500 liradan yüzde 25’ini çıkardığımız taktirde onlar da ikiye bölünecek. 1375 lirayı da ikiye bölecek. Anneye 700 küsür, babaya da 700 küsür lira verilerek 5 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.” (ANKA)