Büyüme verilerini denetleyen TÜİK yetkilisi görevden alındı

Üçüncü çeyrek büyüme oranının beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar görevden alındı.

Bloomberg'den Beril Akman’ın haberine göre Cihat Erce İşbaşar'ın görevinden alındığı ve başka bir departmana atandığı ortaya çıktı. Geçen ay yapılan bu değişiklik, kurum tarafından duyurulmadı.

TÜİK başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.

Şu an kurumun başında, Erhan Çetinkaya bulunuyor.