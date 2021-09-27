Kamu çalışanlarının maaşlarına Covid-19 kesintisi

Türk Büro-Sen geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na konuyla ilgili bir yazı göndermişti. Yazıda “kamu çalışanlarının test yaptırmaktan kaçındıklarını” vurgulanarak ev izolasyonunun zorunluluktan kaynaklandığına dikkat çekilmiş, maaşlardan kesinti yapılması uygulamasına son verilmesi ve yapılan kesintilerin iade edilmesi talep edilmişti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre özellikle adliyelerde hasta ya da temaslı personelin maaşından kesinti yapılmaya devam edildiği öğrenildi. Oysa Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı kesinti yapılmaması gerektiğini belirten yazı yayımlamıştı.

Maaş kesintisi uygulamasının devam etmesi üzerine Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, konuyla ilgili olarak yapılan kesintilerin sona erdirilmesi ve bu zamana kadar yapılan kesintilerin iadesi için Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

"Yüzde 25'lik kesinti hakkaniyete aykırı"

Türk Büro-Sen’in Adalet Bakanlığına gönderdiği yazıda kesinti uygulamaları ile ilgili İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesince Strateji Geliştirme Başkanlığına sorulan görüş doğrultusunda ilgili görüşte yer alan “düzenlenen raporların hastalığın yayılmasını önleme amacıyla alınan bir idari tedbir mahiyetinde verildiğinden haklarında sağlık raporu düzenlenen kişilerin idari izinliler gibi değerlendilebileceği, bu nedenle raporlar için maaştan kesinti yapılmamasının uygun olacağı, maaşlarında kesinti yapılanlar varsa kesintilerin iade edilmesi gerektiği düşünülmektedir.” ifadelerine yer verilerek bir yılda yedi günden fazla hastalık izni kullanılması durumunda uygulanan yüzde 25’lik kesinti yapılmasının “hakkaniyete” aykırı olduğu belirtildi. Yedi günü aşan izolasyon süresi raporlarına istinaden yapılan kesintilerin geriye dönük iadesinin yapılması ve konuyla ilgili Türk-Büro-Sen’e bilgi verilmesi talep edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu çalışan talebini haklı bulmuştu

Milli Piyango İdaresinde çalışan bir memurun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası aynı serviste çalışan diğer dört memurun 14 günlük karantina süresi normal süreden sayılarak maaşından kesinti yapılmıştı. Maaşı kesilen memurlardan biri Kamu Denetçiliği Kurumuna itirazda bulunmuş, KDK Covid-19 temaslısı memurun karantinada geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması talebini haklı bulmuştu.

KDK, maaş kesintisini hakkaniyete aykırı bulmuş başvurucunun karantina altında geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması konusunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararında bulunmuştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının temaslı olarak geçirdiği süreler hakkında verilen kararlarda hem kamu kurumları arasında uyumun sağlanması hem de gerekli idari işlemleri takdir ve tayin etmek üzere kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılmasına karar verilmişti.