Kamu araçları Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için ücret ödemek zorunda

Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretlerine ilişkin olarak yapılan sözleşmeler doğrultusunda ambulansların yanı sıra itfaiyelerin, sağlık kuruluşlarının araçlarının, askeri araçların ve polis araçlarının da geçiş ücreti ödediği ortaya çıktı. Bahsi geçen araçlar yalnızca köprü üzerinde veya otoyolda meydana gelen bir kazaya ya da olağan dışı bir duruma müdahale etmek için geçerlerse geçiş ücreti ödemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Ali Şeker'in Osmangazi Köprüsü'nden geçen ambulansların geçiş ücreti ödemesini gündeme getirmesi üzerine konuya dair açıklamada bulundu.

Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile gerçekleştirilen otoyol projelerimizde köprüler ve otoyollarda uygulanacak geçiş ücretleri, söz konusu işlere ait uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaktadır. Köprü veya otoyolda oluşabilecek herhangi bir kaza ya da olağan dışı durumda, trafik güvenliğinin ve otoyol güvenliğinin sağlanması amacıyla köprü/otoyolu kullanan polis, jandarma itfaiye, sağlık kuruluşlarına ait araçlardan geçiş ücreti alınmamaktadır" dedi.

Konuya dair açıklamada bulunan Şeker ise şunları söyledi:

"Biz konuyu gündeme getirdiğimizde bir ambulans köprüden 236 TL ücret ödemeden geçemiyordu. Yeni yılın ilk dakikalarında açıklanan zam yağmuru ile birlikte ambulansların Osmangazi köprü geçiş ücreti %25 arttırılarak 295 TL oldu. Ambulans başka görev için, görev yerine geri döndüğünde de aynı yolu kullanacaksa gidiş dönüş toplamda 590 TL ödeyecek. Müteahhitlerle yapılan sözleşme şartları gereğince araç geçiş ücreti 2021 yılı için 42 ABD Doları artı %8 KDV iken 2022 yılı için ABD’nin %6.8lik 2021 enflasyonu hesaba katılarak hesaplanan 2022 yılı birim otomobil geçiş ücreti 45 ABD Doları artı %8 KDV ile yaklaşık 48,5 Dolar olarak belirlenmiş olacak. Yılın açıklanan ilk dolar kuru, dün yani 3 Ocak 2022 itibariyle 13,4664 TL idi. Yani geçen her bir otomobil için müteahhite toplamda 653 TL ödenecek bunun 184,50 TL’si köprüden geçenden 468,50 TL’si ise köprüden geçmeyenlerin kesesinden devletin hazinesinden ödenecek. Geçtiğimiz yıl 42 ABD Doları artı %8 KDV ile her bir araç geçişi için müteahhide ödenen toplam ücret 336 TL idi, bu maliyet bu sene 653 TL’ye çıktı. %94 artışla neredeyse ikiye katlandı. Tabi bu geçiş hesaplamaları araçların aks sayısına, uzunluğuna göre de değişiyor. Örneğin, ambulanslar için 1.6 kat otomobil birim geçiş ücreti hesaplanıyor. Ambulans tipi araçlar için hesap 77,6 Dolar üzerinden ele alındığında müteahhite ödenecek 1045 TL’lik geçiş ücretinin 295 TL’sini ambulans 750 TL’si ise hazine müteahhite ödeyecek. Bir ambulansın gidiş ve dönüşü için müteahhite toplamda 2090 TL ödenmiş oluyor. 4 Dingilli bir itfaiye aracı Osmangazi Köprüsü’nden geçmesi gerektiğinde tek yön için 464,50 TL ödemek zorunda, ayrıca hazineden ödenecek olanda 1000 TL’den fazla"