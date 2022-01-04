Kamu araçları Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için ücret ödemek zorunda

Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretlerine ilişkin olarak yapılan sözleşmeler doğrultusunda ambulansların yanı sıra itfaiyelerin, sağlık kuruluşlarının araçlarının, askeri araçların ve polis araçlarının da geçiş ücreti ödediği ortaya çıktı. Bahsi geçen araçlar yalnızca köprü üzerinde veya otoyolda meydana gelen bir kazaya ya da olağan dışı bir duruma müdahale etmek için geçerlerse geçiş ücreti ödemeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Ali Şeker'in Osmangazi Köprüsü'nden geçen ambulansların geçiş ücreti ödemesini gündeme getirmesi üzerine konuya dair açıklamada bulundu.
Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile gerçekleştirilen otoyol projelerimizde köprüler ve otoyollarda uygulanacak geçiş ücretleri, söz konusu işlere ait uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaktadır. Köprü veya otoyolda oluşabilecek herhangi bir kaza ya da olağan dışı durumda, trafik güvenliğinin ve otoyol güvenliğinin sağlanması amacıyla köprü/otoyolu kullanan polis, jandarma itfaiye, sağlık kuruluşlarına ait araçlardan geçiş ücreti alınmamaktadır" dedi.
Konuya dair açıklamada bulunan Şeker ise şunları söyledi: