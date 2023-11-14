Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi oranı yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu.

Yıllık tecil faizi oranı da artırıldı

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi.