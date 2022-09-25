'Kalorifer kömürü pahalı, mecburen soba yakacağız'

Yakıt fiyatlarındaki fahiş artışlar ülke genelinde yurttaşları zorluyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde de vatandaşların kış hazırlıkları kameralara yansıdı. Karacasulu Ganime Aklan, “Kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık” dedi.

ANKA'nın haberine göre doğalgazın bulunmadığı Karacasu’da kömürlü kaloriferle kışı geçiren ilçe halkı, hayat pahalılığı sebebiyle yeniden sobaya döndü. Kaloriferde daha fazla kömür kullanıldığı için soba yakarak maliyetleri azaltmaya çalışan vatandaşlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Beş yıldır kalorifer yaktıklarını, ancak bu sene hayat pahalılığındaki artış sebebiyle bütçelerinin bunu kaldırmayacağını söyleyen Ganime Aklan, sobaya dönüş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sobada yakmak üzere odun ve çıra hazırlığı yapan Aklan, “Çıra bölüyorum. Kışlık sobamız için hazırlık yapıyorum. Kömür alamayacağımız için, kalorifer yakamayacağımız için mecburen sobaya dönmek zorunda kaldık. Elinizden geldiği kadar yardımcı olursanız doğal gazımızın gelmesini istiyoruz” dedi.

'Biz 100 bini nasıl bulalım?'

Aklan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş senedir kalorifer yakıyordum. Karşıyaka Cuma Mahallesi’nde yaşıyorduk. Kaloriferli diye buraya geldik. Şu anda, kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık. Bizim, insan başına 25 bin lirayı geçiyor. 4 ton alıyoruz. 4 kişiye 100 bin. Biz, 100 bini nasıl bulalım? Aylığımız zaten 3 bin 500 lira. Bir ton kömür yaksam, bir ton da odun yaksam ikisi yeter bana. 4-5 bin liraya kömür alsam, 2-2,5 bin lira oduna gitse bu maliyetle kışı geçirebilirim gibi geliyor. Kalorifer için 4 ton kömür alıyoruz. Mart ayında bitiyor. Nisanda tekrar alıyoruz, 5 ton oluyor. Bunu hesap ettiğimizde, 5’erden olsa 25 bin lira yapıyor. 4’erden olsa 20 bin lira yapıyor. Bunun yakıtı var, elektriği var, dördüncü kata çekmesi var. Biz, bunun için çok zor durumdayız.”