Kalın'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması: NATO üyeliğine kapıyı kapatmıyoruz

Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliğine 'kapıyı kapatmadığını' söyledi.

Aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekili olan Kalın, Reuters ile söyleşisinde "PKK ile Gülen cemaatinin İsveç ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüttüğünü" belirterek, "üye olmak isteyen ülkelerin Ankara’nın hassasiyetlerini dikkate almaları gerektiğini" belirtti.

Kalın, Ankara’nın bu ülkelerin NATO adaylığına bakışını "Kapıyı kapatmış değiliz" diyerek özetlerken, "Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır" diye konuştu.

'Somut adım atılmasını bekliyoruz'

“Yapılması gereken açık: PKK çıkışlarının, faaliyetlerinin, örgütlerinin ve bireylerin bu ülkelerde var olmasına izin vermeyi bırakmaları gerekiyor” diyen Kalın, “NATO üyeliği bir süreç. Başvuru, müttefikler arası değerlendirme süreci var. Bu süreç içinde bu konunun net bir şekilde ortaya konması, aydınlığa kavuşturulması ve somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıkça da süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kalın, Ankara’nın adaylık konusunu Stockholm ile görüşmek istediğini de belirtti.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO ittifakına aday olmak istediklerini açıklamalarının ardından dün yaptığı açıklamada, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” demiş, bu ülkelerin “terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi” olduğunu söylemişti.