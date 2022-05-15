Kalın'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması: 'Hamdolsun şu ana kadar da iyi gidiyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle "bilim, kitap, sanat, film, spor ve kariyer festivali"nde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada "başkanlık sistemi"ne değinen bu sistemin "Türkiye’de yönetim tarihinde yeni bir sayfa açtığı"nı söyledi ve "hamdolsun şu ana kadar da iyi gidiyor" dedi. Kalın "Geçen sene cumhurbaşkanımız talimatıyla mevcut sistemin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin başkanlığında orda ortaya çıkan neticeler, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzenlemeler zaten yapılmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kalın, "Bu sistem Türkiye’de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı ve hamdolsun şu ana kadar da iyi gidiyor. Tabii ki Türkiye’de sistemin önceki dönemlerinde kalma bir takım alışkanlıklar, bir takım eksiklikler var. Bunu da bildiğiniz gibi geçen sene cumhurbaşkanımız talimatıyla mevcut sistemin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışma yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin başkanlığında orda ortaya çıkan neticeler, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzenlemeler zaten yapılmaya devam ediyor. Son tahlilde yönetim modelleri dinamik yapılardır, nasıl toplum dinamikse ihtiyaçları değişiyorsa yönetimlerinde ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini güncellemesi gayet doğaldır, demokratik yapılarında en doğal yönlerinden bir tanesi bu anlamda da sistem her gün kendini yenilemeye devam ediyor” diye konuştu.