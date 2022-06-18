Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda konuştu. Kalın, "İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı. NATO bir güvenlik örgütüdür, yeni üye olacaklar ilkelere uymalıdır" diye konuştu.

Kalın "İsveç'te terör örgütü PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez. İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı. NATO bir güvenlik örgütüdür, yeni üye olacaklar ilkelere uymalıdır" dedi.