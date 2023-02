Kalın isim vermeden The Guardian'a tepki gösterdi: 'Daha da öfkelenecekler'

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesinde, "Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil" başlığıyla yayınlanan makaleye AKP'lilerin tepkisi sürüyor.

Simon Tisdall imzalı yazıda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz" ifadesine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gazeteye atıf yapmadan "Çıkarlarına hizmet etmeyen herkesi düşman olarak gördüklerini artık açıkça ifade ediyorlar. En azından bu konuda dürüst olmaları iyi bir şey. Türkiye bağımsız, dik ve onurlu duruşunu sürdürdükçe daha da üzülecek ve öfkelenecekler. Bu da iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian’da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir. The Guardian’da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin diyoruz…"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar. Onyıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye’ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propoganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı. Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına çalışmaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.