Gelecek Partili Demiröz: Zavallı muhalifler, Erdoğan tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir

Partisine yönelik eleştirilerin ardından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz, "Tayyip Erdoğan, tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, bizden çok siz üzüleceksiniz" dedi.

Demiröz, Gelecek Partisi'ne yönelik eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Demiröz yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi'ne 'küçük parti' sayın genel başkanımıza 'küçük enişte' diyerek aklınca bizi tiye alan zavallı muhalifler; size don olan bize gömlek olur. Tayyip Erdoğan, tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, bizden çok siz üzüleceksiniz" ifadelerini kullandı.

'Belediye trollerinin hedefi olmak da varmış'

Yaptığı açıklamaya gelen tepkilerin ardından bir paylaşımda daha bulunan Demiröz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar trollerinden dertlenirken belediye trollerinin hedefi olmak da varmış. Organize kötülük ete kemiğe büründü, belediye trolleri olarak göründü. Biraz şaşırtın be!"