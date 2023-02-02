AKP'li Turan'dan Davutoğlu'na 'Erdoğan' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup konuşmasında “Grubumuzun toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kesesinden maaşı veriyor. Milletvekili arkadaşlarımız bu maaşla görevi yapıyor. Genel kurulda yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin” açıklamalarında bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklaması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından eleştirilmişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, "Erdoğan, ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün. Kendi grubunu toplamakta bile acziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Bülent Turan'dan Davutoğlu'na yanıt

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi.

Turan, Davutoğlu'na yönelik "Genel Başkanımızın uyarısı baş göz üstüne; ama bilin ki AK Parti Grubu 20 yıldır tüm görevleri, sizi hak etmediğiniz Genel Başkanlıktan almak da dahil, eksiksiz yerine getirdi" açıklamasında bulundu.

Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Genel Başkanımızın uyarısı baş göz üstüne; ama bilin ki AK Parti Grubu 20 yıldır tüm görevleri, sizi hak etmediğiniz Genel Başkanlıktan almak da dahil, eksiksiz yerine getirdi. Geçmeyen bir tek kanun, sonuçlanmayan bir tek komisyon olmadı! Darbelere/operasyonlara rağmen fire vermedi.

Dünkü yoklama maalesef -1 milletvekili ile daha kanun görüşmeleri başlamadan klasik/ucuz muhalefet taktikleri ile kapandı. Tam o saatte Genel Kurul dışında 3 komisyon çalışması vardı. Yoklamada bizzat şahit oldum ki; CHP, İYİ Parti, HDP milletvekilleri salonda olmasına rağmen yoklamaya katılmadı

Milletvekillerinin Meclis dışında yurtdışı görevi, Genel Merkez toplantıları, komisyon çalışmaları, illeriyle ilgili toplantılar, televizyon programları gibi çok sayıda görevi olduğu malum. Bırakın bunları da yetki kavganıza, aday arayışınıza, Konya’dan CHP milletvekili olup olmayacağınıza odaklanın ve silin bu sığ tweeti!"