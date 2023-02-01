Erdoğan’ın 'hakkını helal etmediği' AKP’lilerin tam listesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup konuşmasında 26 Ocak’ta Meclis’teki son yoklamaya katılmayan AKP'li vekilleri eleştirerek ‘hakkını helal etmediğini’ belirtti.

Erdoğan, “Grubumuzun toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kesesinden maaşı veriyor. Milletvekili arkadaşlarımız bu maaşla görevi yapıyor. Genel kurulda yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin" açıklamasında bulundu.

Erdoğan 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, AKP'li 103 milletvekilinin 2022’de hiç söz hakkı kullanmaması ise dikkat çekti.

Son oylamaya katılmadığı için Erdoğan’ın “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek çıkıştığı vekillerin hangi isimler olduğu da merak edildi.

TBMM kaynaklarından 26 Ocak’ta gerçekleştirilen Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’yle ilgili oylamaya katılmayan AKP'li milletvekillerinin kim olduğu merak konusu oldu.

Listedeki dikkat çeken isimler

Oylamaya katılmayan AKP'liler arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.

Söz konusu 96 AKP'li arasında grup başkan vekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin de yer alıyor. Eski bakanlardan Veysel Eroğlu, son başbakan Binali Yıldırım, eski içişleri bakanı Efkan Ala, Erdoğan’ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan da listede.

Binali Yıldırım 2018’den beri, Efkan Ala ve Yalçın Akdoğan ise 2021’den beri Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşma yapmayan isimler oldu.

Oylamada bulunmayanlar arasında MHP’den AKP'ye geçen Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de var. Türkeş 2018’deki yemin töreninden beri Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşma yapmamış vekillerden biri.

'Ayakkabısını yalamamız lazım' diyen vekil de listede

Son oylamaya katılmayanlar arasında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diyen Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da bulunuyor.

CHP’den istifa edip geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa ederek AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi de son oylamaya katılmayan isimler arasında. Öte yandan Urfa’da Şenyaşar ailesinin fertlerinin hayatını kaybettiği saldırıda adı geçen AKP'li İbrahim Halil Yıldız da son oylamaya katılmamış.

Erdoğan'ın 'hakkını helal etmediği' AKP'lilerin listesi şu şekilde: