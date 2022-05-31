Kalın: Gıda krizinin önlenmesinde Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya-Ukrayna'daki son gelişmelere ve "küresel gıda krizi" açıklamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Kalın, "Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek.

Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak."