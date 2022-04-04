Kalın, Beştepe'de ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken enerji güvenliği, savunma işbirliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Açıklamaya göre 29 Mart’ta İstanbul’da yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine "olumlu bir ivme kazandırdığı", "Türkiye’nin ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği" muhataplara aktarıldı. Açıklamada "Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi" denildi.