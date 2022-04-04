Dışişleri: Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması bugün başladı

Dışişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın Ankara'da 4 Nisan 2022 tarihinde başlatıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, "ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu" konu başlıklarının gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve ABD, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye’nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun da Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere 5-6 Nisan'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.