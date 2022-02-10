Kaliforniya Üniversitesi taciz edilen 200’den fazla kadına tazminat ödeyecek

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi, üniversitenin Los Angeles yerleşkesinde (UCLA) görevli jinekoloğun cinsel istismarına maruz kalan yaklaşık 200 kadına 243 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Reuters’in haberine göre, UCLA’de 30 yılı aşkın süre görev aldıktan sonra 2018’de emekli olan tacizci jinekolog James Heaps, üniversitenin tacize uğrayan kadınlarla yaptığı anlaşmada taraf değil. Heaps’in bu yıl için halihazırda 21 farklı cinsel istismar suçundan yargılanması bekleniyor.

UCLA salı günü yaptığı açıklamada, “Heaps tarafından işlendiği iddia edilen eylemler kınanmaktadır ve üniversitemizin değerlerine aykırıdır.” denildi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, bazıları kanser hastası olan kadınlar, üniversiteyi James Heaps adlı doktorun hastalarını taciz ettiğinden haberleri olmasına rağmen bunu saklamakla suçluyor. Yüzlerce kadın hasta olarak muhatap oldukları doktorun tacizine uğradığını söyleyerek şikayetçi olsa da 2017’ye kadar Heaps hakkında inceleme başlatmayan üniversite yönetimi, olup biteni sümenaltı etmekle suçlandı.

Taciz soruşturmaları 2017’de başlarken, mahkeme 2019’da Heaps’in davalar sonuçlanana kadar doktorluk yapmasını yasaklamıştı.

