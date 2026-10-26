KALEV Okulları öğretmenleri kazandı: 'Susmadık, örgütlendik, hakkımızı söke söke aldık'

İstanbul KALEV Okulları'nda 1 Eylül itibarıyla sözleşmeleri yenilenmeyen ve kıdem tazminatları ödenmeden işten çıkarılan öğretmenlerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Görev yaptıkları süre boyunca klimasız ve penceresiz sınıflardan yetersiz beslenmeye, ödenmeyen maaşlardan hijyen sorunlarına kadar pek çok problem yaşayan öğretmenler, işten çıkarıldıktan sonra da kurum tarafından muhatap alınmamıştı.

Yaşanan hak gasplarına karşı Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı bünyesinde bir araya gelen ve yasal hakları için mücadele başlatan öğretmenler, okul yönetiminin geri adım attığını ve alacaklarının faiziyle birlikte ödendiğini duyurdu.

'Kazanmanın tek yolu örgütlü mücadeledir'

KALEV Okulları'nda çalışan öğretmenler, PE Dayanışma Ağı üzerinden yayımladıkları açıklamada, susmayı değil mücadele etmeyi seçtiklerini vurgulayarak süreci şöyle anlattı:

"Taleplerimizi defalarca patrona ilettik, kamuoyuna duyurduk. Bu süre zarfında bir defa dahi bizi dikkate almadılar. En son geçtiğimiz perşembe günü KALEV Okulları’nın önünde yaptığımız basın açıklamasıyla yaşadığımız haksızlığı velilerimize ve tüm kamuoyuna duyurduk. Eylemimiz devam ettiği sırada patron yanımıza gelerek bizlerle görüşmek zorunda kaldı. O görüşmede kıdem tazminatlarımızın faiziyle birlikte ödeneceği sözünü aldık. Kıdem tazminatlarımızın faiziyle birlikte ödendiğini buradan ilan ediyoruz."

Mücadelelerini kazanımla sonuçlandıran öğretmenler, eğitimin ticarileşmesine dikkat çekerek, bu zaferi tüm özel okul öğretmenlerine armağan ettiklerini belirtti:

"Susmadık, örgütlendik, hakkımızı söke söke aldık. Patrona geri adım attırdık! Biliyoruz ki eğitim bir ticarethaneye, öğrenciler müşteriye dönüştürüldüğü sürece bu sorunlar bitmeyecek. Ama şunu da biliyoruz: Kazanmanın tek yolu örgütlü mücadeledir. Bizler bu mücadeleyi özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın birliğini büyütmek için sürdüreceğiz. Bu kazanımı haksızlığa boyun eğmeyen tüm özel okul öğretmenlerine armağan ediyoruz."

Ne olmuştu?

KALEV Okulları öğretmenleri, 17 Ekim'de Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla kamuoyuna yaptıkları çağrıda, okul yönetiminin telefonlarına dahi çıkmadığını ve arabuluculuk süreçlerini yanıtsız bıraktığını duyurmuştu.

Öğretmenler, "prestijli okul" imajının ardındaki ağır çalışma koşullarını anlatarak; kışın yanmayan kaloriferler nedeniyle montla ders anlattıklarını, sınıflarda peçete ve tuvalet kağıdının dahi bulunmadığını, öğretmenlere küçük porsiyonlarla ve yetersiz yemek verildiğini aktarmıştı.

Aylarca geciken maaşlarla çalışmaya zorlandıklarını belirten öğretmenler, "Kimseden bir ayrıcalık ya da lütuf istemiyoruz. Sadece emeğimizin karşılığı olan yasal haklarımızın ödenmesini istiyoruz" diyerek direniş çağrısı yapmıştı.

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