Kahramanmaraş’taki okul saldırısında anne ve baba hakkında iddianame

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyı gerçekleştiren İsa A.M.’nin tutuklu anne ve babası hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede baba Uğur Mersinli’nin 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde “olası kastla yaralama” ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Saldırganın babası için, "Yargıtay kararları, doktrin görüşleri ve yabancı ülke yargısının benzer olayda verdiği karar birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Uğur Mersinli'nin somut olayda failin üçüncü kişilere zarar verebileceğini öngörmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalarak neticenin gerçekleşmesini göze almak suretiyle 'olası kastla' hareket ettiği, bu nedenle 10 kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına neden olduğu" tespitine yer verilen iddianamede, baba Mersinli'nin "olası kastla öldürme", "silahla olası kastla kasten yaralama" ve "silahla olası kastla basit yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ayrıca iddianamede, Uğur Mersinli'nin, 13 Nisan 2026'da Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda, silah kullanma yeterliliği bulunmayan oğlu İsa Aras Mersinli'ye ruhsatlı tabancasını vererek atış yaptırdığı, bu nedenle Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ceza istendi.

Babasının silahıyla poligonda atış yaptığı belirlendi

Soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde saldırganın, olayda kullandığı tabancalardan biriyle daha önce atış yaptığı, babasının da bu anları cep telefonuyla kaydettiği belirtildi.

Baba Uğur Mersinli, soruşturma sırasında verdiği ifadede oğlunun silahlara ilgisinin bulunduğunu ve kendisiyle birlikte poligonda atış yaptığını söylemişti. Saldırıda kullanılan silahların da emniyet mensubu olan babaya ait olduğu belirlenmişti.

Ne olmuştu?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 10 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı. İlk olarak serbest bırakılan anne Peyman Pınar Mersinli de daha sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Anne ve babanın yargılanmasına, hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından başlanacak.

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