Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Kızık Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Muhammed Seran İspir ile 15 yaşındaki Melih A. bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki yurttaşlar tarafından sudan çıkartılan Melih A. kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Muhammed Seran İspir'in cesedi suya girdiği yere 1 kilometre mesafede bulundu. İspir'in cesedi, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.