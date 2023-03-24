Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.