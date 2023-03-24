Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
soL - İstanbul
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.