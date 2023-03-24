Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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