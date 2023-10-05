Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgede, depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının çevre ilçe ve illerde de hissedildiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depreme ilişkin, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.