Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 18.31'de meydana gelen deprem 7,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 18.31'de meydana gelen deprem 7,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.