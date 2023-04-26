Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 18.31'de meydana gelen deprem 7,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.