Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, saat 18.40’ta, 7 kilometre derinlikte, 4,1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.
soL - İstanbul
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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde saat 18.40’ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, saat 18.40’ta, 7 kilometre derinlikte, 4,1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.