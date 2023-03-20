Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde saat 18.40’ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. 

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD depremin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, saat 18.40’ta, 7 kilometre derinlikte, 4,1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.