Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 12,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Depremin maddi zararı açıklandı