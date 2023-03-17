Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 12,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 12,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.