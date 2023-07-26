AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.
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Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.