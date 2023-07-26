Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.