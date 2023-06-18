Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07:56'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07:56'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 11.34 km olarak ölçüldü.