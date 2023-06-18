Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07:56'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 11.34 km olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07:56'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07:56'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 11.34 km olarak ölçüldü.