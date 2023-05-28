Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7,5 km olarak bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erhan Nalçacı
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7,5 km olarak bildirildi.