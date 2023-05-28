Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7,5 km olarak bildirildi.