Kahkaha attılar, kamerada gözükmek için birbirlerinin önüne geçtiler: AKP'li yöneticilere tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, deprem bölgesinde kahkaha atarken görüntülenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yaptığı sırada görüntüde yer alabilmek için birbirinin önüne geçen AKP'lilere tepki gösterdi.

Tanal konuya ilişkin, "Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar! 'Asrın felaketi' algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz" dedi.

Tanal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

'Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci?'

"Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili Adayı Adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar!

Şanlıurfa'da Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım'la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de depremin yıkıma yol açtığı memleketinde ev ortamında, keyifli bir sohbete dalıyor! Beyler! Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hala enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk 2 gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız.

'Kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz'

Tek adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi. İnsanlar enkaz altında 'Kurtarın!' çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu. Depremin 8. gününde hala çadır, barınma sorunu yaşanıyor.

Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için, ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz. Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz. Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar! 'Asrın felaketi' algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?"