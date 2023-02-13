Depremzede çadır bekliyor: AKP'li belediyeden mehter konseri için çadırlı ihale

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerinden ardından çalışmalara devam edilirken, kimi AKP'li belediyelerin konser ve gösteri gibi organizasyonların yer aldığı etkinlik ihaleleri düzenlediği görüldü. AKP idaresindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 50 adet konseri de kapsayan, “2023 Yılı Organizasyon Hizmeti” için ihale açarken AKP’li Altındağ Belediyesi ise “2023 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Hizmeti” için ihale açtı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in gündeme getirdiği ihalelerin detaylarında ise şunlar yer aldı: AKP’li Altındağ belediyesi, 2023 yılı etkinlikleri kapsamında yaz eğlenceleri düzenlemek için açtığı ihalesini 8 Şubat’ta duyurdu. İhale kapsamında iki adet müzik grubu ile kukla parodi gruplar, jonglör ve illüzyon sanatçılarının temini öngörüldü.



AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 adet konser ve 30 adet mehteran konseri için ihaleye çıktı. İhale, depremin yaşandığı gün yayımlandı. 12 Şubat 2023 itibarıyla halen iptal edilmeyen ihale kapsamında düzenlenecek etkinlikler için 2 bin 40 adet çadır alımının da öngörüldüğü bildirildi.

AKP'li Fatsa Belediyesi ise 7 Şubat’ta, “Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu” ihalesine çıktı. Dini içerikli programların yanı sıra fasıl ekibi ve saz ekibinin teminini de içeren ihalenin, tepkilerin ardından iptal edildiği öğrenildi. Belediyenin öte yandan, 23 Nisan için düşündüğü havai fişek organizasyonu kapsamında da 10 Şubat’ta ihale yayımladığı kaydedildi.